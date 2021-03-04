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04:26 04.03.2021

Меркель представила поэтапный план снятия в Германии ограничений по COVID-19

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Меркель представила поэтапный план снятия в Германии ограничений по COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель и руководители 16 федеральных земель страны разработали план поэтапной отмены ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

"Это должны быть шаги в направлении открытости, но в то же время они не должны стать шагами, которые могут отбросить нас назад", - заявила канцлер журналистам по итогам совещания с региональными руководителями.

Она добавила: "В Европе есть множество примеров драматической третьей волны".

В то же время Меркель пообещала, что "весна 2021 года будет отличаться от весны годичной давности".

Критерием для снятия ограничений станет количество выявляемых новых инфицированных в неделю из расчета 50 человек на 100 тыс. населения.

Каждый новый из пяти предусмотренных планом шаг по снятию ограничений будет предприниматься каждые 14 дней, если региональные показатели инфицирования будут стабильными или снижаться.

Если же показатели будет превышать 100 новых случаев заболевания на 100 тыс. человек, то процесс снятия ограничений будет приостановлен.

Канцлер информировала, что с 8 марта для всех жителей страны станет доступным бесплатное тестирование на коронавирус, отменяются ограничения на прививки для людей старше 65 лет вакциной AsrtaZeneca.

Первый шаг в рамках реализации плана уже выполнен: с 1 марта открылись школы, детские сады и парикмахерские.

Второй шаг предусматривает открытие с 8 марта книжных и цветочных магазинов при условии обслуживания одного клиента на 10 квадратных метрах.

На третьем этапе, который должен наступить не ранее 8 марта при условии, что новые случаи заболевания составляют менее 50 на 100 тыс. человек, могут вновь открыться музеи, зоопарки и сады, а также розничные предприятия площадью не менее 10 квадратных метров на одного клиента.

До 10 человек могут заниматься бесконтактными видами спорта на открытом воздухе.

Четвертый этап может наступить не ранее 22 марта. Если число новых инфицированных не будет превышать 50 на 100 тыс., будет разрешено открыть рестораны, театры, концертные площадки, кинотеатры. Люди смогут заниматься бесконтактными видами спорта в помещении и контактными видами спорта на открытом воздухе.

Если уровень новых выявленных случаев заболевания будет составлять от 50 до 100 на 100 тыс., то обед на открытом воздухе будет разрешен только по предварительному заказу.

Переход к пятому этапу снятия ограничений намечен не ранее 5 апреля. Если уровень заболеваемости остается ниже 50, то до 50 человек могут собираться на мероприятия на открытом воздухе, ограничения на спортивные мероприятия будут полностью отменены.

Теги: #коронавирус #отмена #ограничения #германия
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