События

02:35 04.03.2021

Прототип космического корабля Starship SpaceX взорвался после посадки

1 мин читать

Прототип американского пилотируемого космического корабля Starship, разрабатываемый для миссий на Луну и Марс, после испытательного суборбитального полета и успешной посадки взорвался на земле, трансляцию вела компания-разработчик SpaceX.

Запуск Starship SN10 (десятого серийного испытательного аппарата) был осуществлен с полигона компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. В рамках испытания корабль вышел на высоту 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и последующей мягкой посадкой на стартовую площадку. Весь полет продолжался шесть с половиной минут.

Впервые совершив успешную посадку, корабль через несколько минут загорелся и взорвался.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе боец ВСУ получил пулевое ранение в результате обстрела позиций со стороны российских наемников

Зеленский ветировал изменения к закону о предотвращении коррупции в части защиты обличителей

Экс-главе Минтранса Рудьковскому в аэропорту вручили подозрение - источник

Верховный суд рассмотрит иски о признании противоправным указа Зеленского о санкциях против каналов Медведчука

Минобороны: боеприпасы для МТ-12 "Рапира" закуплены по низкой цене и с надлежащим качеством

ПОСЛЕДНЕЕ

Прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался после успешной посадки

Меркель представила поэтапный план снятия в Германии ограничений по COVID-19

Кравчук: для снижения обострения на Донбассе необходимо усиление действия санкций ЕС и США против России

Прививать граждан ФРГ не из групп риска начнут в конце марта - начале апреля

Харьков передал в Раду все документы для назначения выборов мера – Качура

Приговоренный к тюрьме Саркози заявил, что за семь лет расследования на него "не нашли ничего"

ЕС осуждает действия военных в Мьянме

ЕС осудил убийство в Афганистане трех женщин-журналисток

Губернатор Нью-Йорка, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, призвал не делать выводов до окончания расследования

На Донбассе боец ВСУ получил пулевое ранение в результате обстрела позиций со стороны российских наемников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА