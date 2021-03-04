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00:34 04.03.2021

Кравчук: для снижения обострения на Донбассе необходимо усиление действия санкций ЕС и США против России

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Кравчук: для снижения обострения на Донбассе необходимо усиление действия санкций ЕС и США против России

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считает, что снижение уровня эскалации на линии соприкосновения между Украиной и ОРДЛО будет напрямую зависеть от усиления санкций США и Европейского Союза против России.

"Пока активно не заработает санкционный механизм в отношении России, в целом, и в Европе, и в США, пока Россия не почувствует реального объединённого дипломатического давления со всех сторон, пока мы все вместе не заставим Россию жить и действовать так, как должно действовать государство, которое живёт в цивилизованном глобальном мире, до тех пор будет обострение", - заявил Кравчук вечером в среду в эфире телеканала "Украина 24".

Напомним, 3 марта состоялось очередное заседание ТКГ в режиме видеоконференции, в ходе которого Леонид Кравчук заявил протест против обнародованного интернет-ресурсом т.н. "Народной милиции ДНР" сообщения о якобы получении "разрешений на ведение предупредительного огня для подавления огневых точек противника". Глава украинской делегации расценил данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнению Минских договоренностей.

Также сообщается, что накануне (за период со 2 по 3 марта – ИФ Украина) Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 150 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области.

Теги: #кравчук #россия #украина #донбасс
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