Прививать граждан ФРГ не из групп риска начнут в конце марта - начале апреля

Прививать граждан Германии не из групп риска от коронавируса начнут в конце марта - начале апреля, сообщил премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов по итогам консультаций с канцлером Ангелой Меркель.

"Прививать граждан терапевты начнут в конце этого-начале нового месяца", - сказал Рамелов журналистам в среду.

Консультации с канцлером пока не закончились, они длятся уже около 9 часов. Как ожидается, власти продлят "локдаун" в Германии до конца месяца.