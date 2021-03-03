Харьков передал в Раду все документы для назначения выборов мера – Качура

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Киев. 3 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Городские власти Харькова предоставили в Верховную раду все необходимые документы для назначения внеочередных выборов мэра, сообщил заместитель главы комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Александр Качура (фракция "Слуга народа").

"Харьковская власть всё-таки предоставила необходимые документы для назначения внеочередных выборов мэра города. У Рады теперь есть 90 дней, чтобы принять решение. Ожидаем рассмотрения вопроса на заседании комитета государственной. власти и местного самоуправления"!, - написал Качура в своем официальном Телеграмм-канале.

Как сообщалось ранее, 24 февраля Харьковский городской совет на сессии в среду принял решения о досрочном прекращении полномочия городского головы Геннадия Кернеса.

Кернес скончался 16 декабря 2020 года на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19 и был похоронен в Харькове 23 декабря.