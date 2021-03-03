ЕС осуждает действия военных в Мьянме

Европейский союз осуждает жестокое подавление мирных демонстраций военными и силами безопасности Мьянмы, заявил в среду официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Сегодня расстреляны безоружные люди и медицинские работники. Это вопиющее нарушением международного права. Сотни людей арестованы. Одновременно военные усиливают репрессии в отношении СМИ Мьянмы, причем все больше журналистов подвергаются произвольным арестам, задержаниям и обвинениям", - отмечается в заявлении.

Представитель ЕВС подчеркивает, что преследование и запугивание выполняющих свою работу журналистов недопустимы. Попытки заставить замолчать прессу и искоренить свободу выражения мнений, заявляет официальный представитель службы, не помешают миру узнать о действиях военных Мьянмы и о храбрости народа Мьянмы, не придадут легитимности военному перевороту.

Ранее западные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что не менее девяти протестующих погибли, многие пострадали в среду в результате обстрела со стороны сотрудников сил безопасности в Мьянме. СМИ отмечают, что солдаты также использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули для разгона протестующих.

Как сообщает пресса, кроме того в социальных сетях опубликованы видео и фотографии, на которых видно, как солдаты угрожают и жестоко избивают медиков после того, как заставили их выйти из машины скорой помощи.

Протесты в Мьянме продолжаются с 1 февраля, когда в стране произошел военный переворот. Согласно сообщениям в СМИ, 28 февраля, в минувшее воскресенье, в результате применения военными жестоких методов подавления демонстраций погибли 18 человек, еще 30 пострадали.

В результате переворота 1 февраля главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Госсоветнику предъявили четыре обвинения - в нелегальном импорте и эксплуатации портативных радиостанций, в нарушении закона о ликвидации чрезвычайных ситуаций, в нарушении закона о средствах связи и в намерении разжечь общественные беспорядки.

Президента страны Вин Мьина также обвинили в намерении разжечь общественные беспорядки и в нарушении закона о ликвидации ЧС. В среду президенту выдвинули еще два обвинения, одно из которых - нарушение конституции.

События в Мьянме вызвали международное осуждение. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов. США также ввели санкции против главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, его заместителя Со Вина и еще восьми бывших и нынешних военных чинов.

Позднее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил о готовящихся новых мерах из-за ситуации с протестами в Мьянме.