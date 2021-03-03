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21:06 03.03.2021

На Донбассе боец ВСУ получил пулевое ранение в результате обстрела позиций со стороны российских наемников

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На Донбассе боец ВСУ получил пулевое ранение в результате обстрела позиций со стороны российских наемников

На Донбассе недалеко от населенного пункта Причепиловка в среду боец Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение в результате обстрела позиций со стороны российских наемников, сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 3 марта, недалеко от населенного пункта Причепиловка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников, применив подствольный гранатомет и стрелковое оружие. В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Воина доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья военного - удовлетворительное.

Отмечается, что в ответ на обстрелы противника украинские защитники открыли огонь.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

 

Теги: #оос #ранение #донбасс
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