В Грузии рассчитывают получить 1 млн доз вакцины против COVID-19 от американской Novavax

В Грузии заявляют о достигнутой с американской биотехнологической компанией Novavax Inc предварительной договоренности о поставке в страну 1 млн доз вакцины против коронавируса COVID-19.

"С Novavax достигнута предварительная договоренность о поставке одного миллиона доз. Это планируется осуществить к концу июня", - заявил в эфире грузинской телекомпании "Рустави-2" один из ведущих инфекционистов Грузии, генеральный директор Центра инфекционных патологий и СПИДа Тенгиз Церцвадзе.

По его мнению, к этому времени вакцина Novavax будет одобрена международными организациями и регулирующими органами.

Церцвадзе также сообщил о том, что через платформу COVAX Грузия в текущем месяце ожидает получить 129 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

В Грузии, по данным грузинского Минздрава, с начала пандемии было подтверждено 271 тыс. 739 случаев заражения COVID-19, скончались 3 тыс. 541 человек.

Между тем, в последние недели суточный прирост случаев заражения в Грузии значительно снизился. Ранее в Минздраве заявили, что показатели снизились почти в десять раз. В среду утром было зафиксировано 360 новых больных за сутки, скончались девять человек.