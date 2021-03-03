События

20:52 03.03.2021

В Грузии рассчитывают получить 1 млн доз вакцины против COVID-19 от американской Novavax

1 мин читать
В Грузии рассчитывают получить 1 млн доз вакцины против COVID-19 от американской Novavax

В Грузии заявляют о достигнутой с американской биотехнологической компанией Novavax Inc предварительной договоренности о поставке в страну 1 млн доз вакцины против коронавируса COVID-19.

"С Novavax достигнута предварительная договоренность о поставке одного миллиона доз. Это планируется осуществить к концу июня", - заявил в эфире грузинской телекомпании "Рустави-2" один из ведущих инфекционистов Грузии, генеральный директор Центра инфекционных патологий и СПИДа Тенгиз Церцвадзе.

По его мнению, к этому времени вакцина Novavax будет одобрена международными организациями и регулирующими органами.

Церцвадзе также сообщил о том, что через платформу COVAX Грузия в текущем месяце ожидает получить 129 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

В Грузии, по данным грузинского Минздрава, с начала пандемии было подтверждено 271 тыс. 739 случаев заражения COVID-19, скончались 3 тыс. 541 человек.

Между тем, в последние недели суточный прирост случаев заражения в Грузии значительно снизился. Ранее в Минздраве заявили, что показатели снизились почти в десять раз. В среду утром было зафиксировано 360 новых больных за сутки, скончались девять человек.

Теги: #грузия #вакцина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:40 03.03.2021
Одна доза AstraZeneca защищает пожилых от COVID-19 в тяжелой форме в 80,4% случаев - исследование

Одна доза AstraZeneca защищает пожилых от COVID-19 в тяжелой форме в 80,4% случаев - исследование

16:20 03.03.2021
В Испании разгорелся скандал из-за вакцинации сестер короля от COVID-19 в ОАЭ

В Испании разгорелся скандал из-за вакцинации сестер короля от COVID-19 в ОАЭ

13:29 03.03.2021
Президент Евросовета пообещал ускорить поставку вакцин от COVID-19 Украине в рамках COVAX

Президент Евросовета пообещал ускорить поставку вакцин от COVID-19 Украине в рамках COVAX

11:00 03.03.2021
Вакцины от Covid-19 Covishield и Oxford/AstraZeneca идентичны - посол Великобритании

Вакцины от Covid-19 Covishield и Oxford/AstraZeneca идентичны - посол Великобритании

06:04 03.03.2021
США будут иметь достаточно вакцин против COVID-19 для всего взрослого населения к концу мая – Байден

США будут иметь достаточно вакцин против COVID-19 для всего взрослого населения к концу мая – Байден

20:41 02.03.2021
Новая партия вакцин БЦЖ будет поставлена в Украину в течение 7-10 дней

Новая партия вакцин БЦЖ будет поставлена в Украину в течение 7-10 дней

20:21 02.03.2021
Степанов допускает задержку поставки китайской вакцины от COVID-19 компании Sinovac

Степанов допускает задержку поставки китайской вакцины от COVID-19 компании Sinovac

19:18 02.03.2021
Колумбия первой на американском континенте получила вакцины от ВОЗ в рамках COVAX

Колумбия первой на американском континенте получила вакцины от ВОЗ в рамках COVAX

13:01 02.03.2021
Зеленский вакцинировался от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca

Зеленский вакцинировался от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca

10:59 02.03.2021
Ученые подтвердили высокую эффективность вакцины AstraZeneca для лиц старше 70 лет – Степанов

Ученые подтвердили высокую эффективность вакцины AstraZeneca для лиц старше 70 лет – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе боец ВСУ получил пулевое ранение в результате обстрела позиций со стороны российских наемников

Зеленский ветировал изменения к закону о предотвращении коррупции в части защиты обличителей

Экс-главе Минтранса Рудьковскому в аэропорту вручили подозрение - источник

Верховный суд рассмотрит иски о признании противоправным указа Зеленского о санкциях против каналов Медведчука

Минобороны: боеприпасы для МТ-12 "Рапира" закуплены по низкой цене и с надлежащим качеством

ПОСЛЕДНЕЕ

Губернатор Нью-Йорка, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, призвал не делать выводов до окончания расследования

На Донбассе боец ВСУ получил пулевое ранение в результате обстрела позиций со стороны российских наемников

В Швеции вооруженный ножом мужчина ранил восьмерых человек

Зеленский ветировал изменения к закону о предотвращении коррупции в части защиты обличителей

Экс-главе Минтранса Рудьковскому в аэропорту вручили подозрение - источник

У Зеленского планируют разработать механизм анализа решений судов в отношении ветеранов войны и общественных деятелей

В Капитолии усилили безопасность из-за данных о сговоре с целью взлома здания - телеканал

Аграрный комитет ВР одобрил план распределения господдержки аграриев в 2021 году

Комитет Рады по нацбезопасности поддержал законопроект о создании Нацагентства по преодолению последствий агрессии РФ

Кличко встретился с представителями Совета Европы для обсуждения реформы децентрализации в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА