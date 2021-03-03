События

20:36 03.03.2021

В Швеции вооруженный ножом мужчина ранил восьмерых человек

1 мин читать
В Швеции вооруженный ножом мужчина ранил восьмерых человек

Молодой мужчина напал с ножом на людей в Ветланде на юге Швеции, по меньшей мере, восемь человек ранены, сообщает в среду газета "Афтонбладет" со ссылкой на заявление полиции Швеции.

Жизням раненых ничего не угрожает, отметили в полиции. Часть пострадавших, тем не менее, госпитализировали.

Полиция при задержании открыла огонь и ранила нападавшего, он жив, его также отправили в больницу. Он находится под наблюдением. Однако, его пока не допрашивали, и мотив пока не ясен.

Шведская полиция проводит расследование и не исключает, что речь идет о теракте.

Место нападения оцеплено, полиция патрулирует другие районы города, опрашивает свидетелей.

Инцидент произошел во второй половине дня.

Теги: #швеция #раненые #нападение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:39 24.02.2021
Швеция может столкнуться с третьей волной COVID-19, вынуждена ужесточить ограничения

Швеция может столкнуться с третьей волной COVID-19, вынуждена ужесточить ограничения

11:16 24.02.2021
В Швеции планируют ужесточить ограничения из-за риска третьей волны коронавируса

В Швеции планируют ужесточить ограничения из-за риска третьей волны коронавируса

16:39 23.02.2021
Украина выразила протест РФ в связи с покушением на убийство сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге - МИД

Украина выразила протест РФ в связи с покушением на убийство сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге - МИД

19:57 22.02.2021
Кулеба выразил соболезнования в связи с гибелью посла Италии в Конго: Украина осуждает терроризм во всех его формах

Кулеба выразил соболезнования в связи с гибелью посла Италии в Конго: Украина осуждает терроризм во всех его формах

16:36 19.02.2021
В Петербурге гражданин РФ с ножом напал на украинского пограничника

В Петербурге гражданин РФ с ножом напал на украинского пограничника

12:34 18.02.2021
Украина заинтересована в активизации сотрудничества со Швецией в оборонной сфере

Украина заинтересована в активизации сотрудничества со Швецией в оборонной сфере

22:02 02.02.2021
Украина и Швеция обсудили вопросы сотрудничества между странами касательно развития децентрализации

Украина и Швеция обсудили вопросы сотрудничества между странами касательно развития децентрализации

18:55 01.02.2021
Неизвестный с ножом ранил несколько человек в метро в Брюсселе

Неизвестный с ножом ранил несколько человек в метро в Брюсселе

15:09 29.01.2021
Российские наемники применили БПЛА возле Водяного. Ранены двое украинских военных – штаб ООС

Российские наемники применили БПЛА возле Водяного. Ранены двое украинских военных – штаб ООС

10:28 26.01.2021
В Киеве мужчина с ножом напал на посетителя больницы, злоумышленник задержан

В Киеве мужчина с ножом напал на посетителя больницы, злоумышленник задержан

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе боец ВСУ получил пулевое ранение в результате обстрела позиций со стороны российских наемников

Зеленский ветировал изменения к закону о предотвращении коррупции в части защиты обличителей

Экс-главе Минтранса Рудьковскому в аэропорту вручили подозрение - источник

Верховный суд рассмотрит иски о признании противоправным указа Зеленского о санкциях против каналов Медведчука

Минобороны: боеприпасы для МТ-12 "Рапира" закуплены по низкой цене и с надлежащим качеством

ПОСЛЕДНЕЕ

Губернатор Нью-Йорка, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, призвал не делать выводов до окончания расследования

На Донбассе боец ВСУ получил пулевое ранение в результате обстрела позиций со стороны российских наемников

В Грузии рассчитывают получить 1 млн доз вакцины против COVID-19 от американской Novavax

Одна доза AstraZeneca защищает пожилых от COVID-19 в тяжелой форме в 80,4% случаев - исследование

Зеленский ветировал изменения к закону о предотвращении коррупции в части защиты обличителей

Экс-главе Минтранса Рудьковскому в аэропорту вручили подозрение - источник

У Зеленского планируют разработать механизм анализа решений судов в отношении ветеранов войны и общественных деятелей

В Капитолии усилили безопасность из-за данных о сговоре с целью взлома здания - телеканал

Аграрный комитет ВР одобрил план распределения господдержки аграриев в 2021 году

Комитет Рады по нацбезопасности поддержал законопроект о создании Нацагентства по преодолению последствий агрессии РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА