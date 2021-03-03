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20:17 03.03.2021

Зеленский ветировал изменения к закону о предотвращении коррупции в части защиты обличителей

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Зеленский ветировал изменения к закону о предотвращении коррупции в части защиты обличителей

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей", который был принят в парламенте 4 февраля 2021 года, сообщает пресс-служба президента в среду.

"Документом вводится функционирование Единого портала сообщений обличителей как базы данных, в которую будет вноситься сообщенная обличителями информация о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также информация о лицах, имеющих статус обличителей, в том числе их персональные данные и информация о состояние и результаты рассмотрения сообщенных ими возможных фактов коррупционных деяний", - отмечают в пресс-службе ОП.

Отмечается, что, наряду с введением указанного портала, цели обработки данных об обличителях законом не определяются, не регулируются также вопросы объема данных, которые будут вноситься в Единый портал.

"Не определен порядок защиты таких данных, случаи, основания и круг лиц, которым будет предоставляться доступ к ним. Законом только определяется, что Единый портал гарантирует соблюдение условий конфиденциальности и анонимности, а также то, что держателем и ответственным за его администрирования является НАПК", - сообщают в Офисе президента.

Там подчеркивают, что такой подход "не соответствует Конституции Украины, согласно которой не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека (часть вторая статьи 32 Конституции Украина)", а также закону "О защите персональных данных".

"Вето применено из-за предложения вносить обличителей в Единый реестр, но не предусмотрено никакой защиты прав обличителей. Мы должны защитить обличителей, изменить подход с точки зрения их безопасности, как в цивилизованных странах. Любой человек имеет право обратиться в правоохранительные органы, чтобы сообщить о коррупционных действиях", - сообщил по этому поводу глава государства.

Как сообщалось, 4 февраля 2020 года Верховная Рада упорядочила в законодательстве отдельные вопросы защиты обличителей.

За соответствующий законопроект № 3450 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочивания отдельных вопросов защиты обличителей" во втором чтении и в целом проголосовали 253 народных депутата.

В пояснительных документах к проекту, отмечается, что, благодаря внесенным изменениям в закон Украины "О предотвращении коррупции", будет создана правовая основа для сбора информации обличителей через единый портал сообщений, что будет способствовать упорядочиванию процедуры рассмотрения сообщений о коррупции.

Закон вносит ряд изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины и Кодекс административного судопроизводства, которые гарантируют реализацию права обличителей на защиту суда со стороны адвокатов системы бесплатной правовой помощи.

Документ также устанавливает размер вознаграждения обличителей на уровне 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству убытка от преступления после принятия обвинительного приговора суда и возмещения в доход государства (в порядке конфискации, специальной конфискации) денег, ценностей и другого имущества или денежной суммы, которая отвечает стоимости такого имущества.

Теги: #вето #коррупция #закон #украина
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