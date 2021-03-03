События

19:41 03.03.2021

В Капитолии усилили безопасность из-за данных о сговоре с целью взлома здания - телеканал

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В Капитолии усилили безопасность из-за данных о сговоре с целью взлома здания - телеканал

Полиция усилила безопасность в Капитолии США после получения от спецслужб данных о том, что 4 марта группой людей готовится попытка проникнуть в здание, сообщает в среду телеканал ABC News.

"Мы уже внесли значительные изменения, чтобы усилить систему безопасности, включая создание заграждений и увеличение числа сотрудников, задействованных в операции по обеспечении безопасности Конгресса", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что полиция работает над тем, чтобы предотвратить все угрозы Капитолию.

"Мы с серьезностью восприняли эти разведданные. Учитывая деликатный характер этой информации, мы пока не можем предоставить дополнительные детали", - отмечается в нем.

Телеканал со своей стороны отмечает, что сторонники теории заговора QAnon надеются, что 4 марта каким-то образом состоится возвращение к власти экс-президента Дональда Трампа. До 1933 года именно в этот день проходили инаугурации президента США. Спецслужбы опасаются, что в четверг сторонники этой теории могут провести акции протеста.

Теги: #капитолий #сша #безопасность
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