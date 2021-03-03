Кличко встретился с представителями Совета Европы для обсуждения реформы децентрализации в Украине

Киевский мэр Виталий Кличко встретился с директором Генерального директората программ Совета Европы Вереной Тейлор, которая находится в Киеве с рабочим визитом, и новым головой Офиса Совета Европы в Украине Стином Ньорловым, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в среду.

Отмечается, что во время встречи её участники обсудили прогресс и вызовы, стоящие перед местным самоуправлением, в процессе внедрения реформы децентрализации власти.

"Наша главная цель - чтобы Украина стала полноправным членом европейской семьи и жила по правилам и стандартам Европы. Мы делаем все, чтобы изменить жесткую устаревшую систему управления и внедрить изменения, которые позволят достичь европейского уровня жизни в нашей стране. И мы уже многое сделали в столице. Сегодня Киев является "островом благополучия" по сравнению со многими другими регионами", - цитирует Кличко пресс-служба КГГА.

Столичный мэр подчеркнул, что, хотя есть определенный прогресс в воплощении реформы по децентрализации, центральная власть до сих пор пытается получить больший контроль над местным самоуправлением.

"На сегодняшний день из столицы стягивают 60% НДФЛ в Государственный бюджет. Городу очень нужны эти средства, чтобы воплощать все запланированные изменения. Чтобы ремонтировать дороги и мосты, строить новые школы и садики, открывать новые больницы и внедрять инновации", - подчеркнул мэр Киева.

В свою очередь, директор Генерального директората программ Совета Европы Верена Тейлор поблагодарила мэра Киева за анализ ситуации и положительно оценила усилия Украины в децентрализации власти.

"Мы довольны ходом реформы и продолжаем тесно сотрудничать с украинской стороной. Наш приоритет - всячески поддерживать местные общины на этом пути, чтобы сделать реформу можно ближе к гражданам, которые должны принимать участие в ее внедрении", - отметила Тейлор.

Председатель Офиса Совета Европы в Украине Стин Ньорлов подчеркнул, что Офис Совета Европы и в дальнейшем будет поддерживать усилия Украины в ключевых направлениях реформирования и продолжит предоставлять экспертные знания, особенно в контексте реформы местного самоуправления.