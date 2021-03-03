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19:13 03.03.2021

Комитет Рады по нацбезопасности поддержал законопроект о создании Нацагентства по преодолению последствий агрессии РФ

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Комитет Рады по нацбезопасности поддержал законопроект о создании Нацагентства по преодолению последствий агрессии РФ

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Раде принять за основу законопроект о создании Национального агентства по вопросам преодоления последствий агрессии Российской Федерации (№3057), сообщает пресс-служба партии "Голос".

"Сегодня (3 марта, – ИФ) комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно поддержал за основу инициированный "Голосом" законопроект о создании Национального агентства по вопросам преодоления последствий агрессии РФ. Этот орган должен подсчитать нанесенные Украине убытки и сформировать консолидированную претензию к государству-агрессору", – отмечается в сообщении.

Инициатором законопроекта выступила член фракции "Голос" Леся Василенко, а соавторами – около 60-ти депутатов из разных фракций парламента.

Василенко подчеркивает, что, на сегодняшний день, в Украине нет точных данных об убытках, нанесенных агрессией РФ, поэтому решение создать Нацагенство по репарациям было единственно правильным.

Как сообщалось, законопроект №3057 был зарегистрирован в Раде 11февраля 2020 года.

Теги: #законопроект #рада #нацбезопасность
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