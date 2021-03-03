В ТКГ предварительно договорились о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации на Донбассе

В рамках Трёхсторонней контактной группы на уровне глав делегаций в среду стороны предварительно договорились о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации на Донбассе, сообщает украинская делегация в ТКГ.

"Сторонам удалось предварительно договориться о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации в районе конфликта, в которую должны войти международные эксперты и профильные представители ТКГ из экономической подгруппы", - сказано в сообщении украинской делегации на странице в Facebook в среду.

В то же время, украинская делегация продолжает настаивать на необходимости достичь договоренности в рамках ТКГ о допуске инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на временно оккупированные территории ОРДЛО.

Также стороны переговоров приветствовали пропуск гуманитарного конвоя ООН на территорию оккупированных районов через КПВВ "Счастье" (1 марта – ИФ).

Как сообщается, консультации рабочих подгрупп по гуманитарным, экономическим, политическим вопросам, а также подгруппы по безопасности состоялись в рабочем режиме.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 17 марта.