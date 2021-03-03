Верховный суд рассмотрит иски о признании противоправным указа Зеленского о санкциях против каналов Медведчука

Кассационный суд в составе Верховного суда (КАС ВС) в среду, 3 марта, открыл производство по делу № 9901/45/21, в котором рассмотрит иск ООО "Новый формат ТВ" о признании противоправным и недействительным указа президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", а именно п.2 приложения №2, согласно которому применены санкции к истцу.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда в Facebook, дело назначено к рассмотрению в судебном заседании с вызовом (сообщением) сторон на 5 апреля 2021 года в 11:00.

Кроме того, 1 марта 2021 года КАС ВС вынес определение об открытии производства по делу №9901/34/21 по иску ООО "Новости 24 часа" к президенту Украины, в котором истец просит признать противоправным и недействительным п.7 приложения №2 с указом президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в части введения в действие решение СНБО, согласно которому применены санкции к истцу.

Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании с вызовом (сообщением) сторон на 29 марта 2021 года на 14:00.

"В тот же день, КАС ВС по делу №9901/39/21 оставил без движения исковое заявление физического лица, оспаривает указ президента Украины от 2 февраля 2021 года №43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в части введения в действие решение СНБО, а именно приложения №1, согласно которому применены санкции к истцу Тарасу Козаку". – сообщают в Верховном суде.

Отмечается, что суд предоставил истцу срок со дня вручения копии постановления суда для устранения выявленных недостатков.

2 марта 2021 КАС ВС вынес определение об открытии производства по делу № 9901/40/21 по иску ООО "Телерадиокомпания "112 ТВ", в которой истец просит признать противоправным и недействительным указ президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в части введения в действие решение СНБО, а именно п.4 приложения №2, согласно которому применена санкции к истцу.

Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании с вызовом (сообщением) сторон на 12 апреля 2021 на 14:00.

Сообщается, что 1 марта в суд также поступили исковые заявления от ООО "АРИАНДА ТВ" (присвоен регистрационный номер дела - № 9901/47/21) и ООО "ПАРТНЕР ТВ" (регистрационный номер дела - № 9901/51/21), а 3 марта 2021 - от ООО "ТВ ВЫБОР" (регистрационный номер дела - № 9901/54/21), в которых оспаривается указ президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов – "112 Украина", Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".