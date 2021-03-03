Кулеба: некорректными высказываниями словацкий премьер портит дружественные отношения между Украиной и Словакией

Своими некорректными высказываниями об "обмене Закарпатья" на вакцину РФ премьер-министр Словакии Игорь Матович портит чрезвычайно дружественные и искренние отношения между Украиной и Словакией, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Пусть обменяет на несколько регионов Словакии. Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит чрезвычайно дружественные и искренние отношения между Украиной и Словакией", - написал Кулеба в Twitter в среду.

Как сообщают СМИ, ранее в ответ на вопрос журналиста о том, что пообещала Словакия РФ за поставку вакцины, Матович ответил "Закарпатскую Украину". После премьер заверил, что не давал РФ обещаний, и дал понять, что пошутил.