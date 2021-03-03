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18:04 03.03.2021

Минобороны: боеприпасы для МТ-12 "Рапира" закуплены по низкой цене и с надлежащим качеством

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Минобороны: боеприпасы для МТ-12 "Рапира" закуплены по низкой цене и с надлежащим качеством

Боеприпасы для противотанкового орудия МТ-12 "Рапира", которые закупило Министерство обороны Украины, были приобретены по низкой цене и имеют надлежащее качество, сообщает пресс-служба Минобороны, опровергая информацию о закупке просроченных боеприпасов по завышенным ценам, которая активно распространяется в СМИ.

"Министерство обороны закупило выстрелы УОФ12 к МТ-12 "Рапира" по самой низкой цене и как фактически новые боеприпасы с запасом ресурса не менее 10 лет хранения. Данные боеприпасы прошли ремонт в 2020 году с разделением всех элементов с заменой всех порохов и порохосодержащих составляющих и укомплектованы взрывателями 2019-2020 годов изготовления. Поставщиком подтверждены определенные гарантийные сроки службы, хранения и технические характеристики, соответствующие новой продукции I категории. Боеприпасы поставлены в надлежащем техническом состоянии и в таре, пригодной для использования в составе сил и средств Операции объединенных сил", - говорится в сообщении, обнародованном в среду.

В Минобороны отмечают, что, на основании проведенной с двумя поставщиками 100-мм выстрелов УОФ12 переговорной процедуры, победитель был избран по более низкому ценовому предложению и заключен соответствующий контракт.

"Акцептованная стоимость УОФ12 оказалась на 35% меньше альтернативных предложений, которые делались во время коммерческих консультаций и составила около 27 тысяч грн за единицу. Она ниже, чем стоимость боеприпасов калибра 152 миллиметра (29,5 тыс. грн). В общем, эти выстрелы некорректно сравнивать, поскольку они имеют разную конструкцию и значительные различия по технологическому изготовления", - отмечают в Минобороны.

Там подчеркивают, что, по заключенному между Минобороны и спецэкспортером госконтракту, продукция поставлялась не из Болгарии, как отмечалось в сообщениях СМИ, а из Чехии.

"В распространенных в СМИ материалах, в частности, сканкопию якобы обращение народного депутата в Офис генпрокурора, указано, что аналогичные отремонтированные выстрелы стоят на рынке ЕС от 295 до 470 евро за единицу. При этом делается ссылка на коммерческое предложение от компании VTIC International LTD на компанию MSM Martin S.R.O, Sturova из Словакии", - сообщают военные.

Они отмечают, что данная ссылка указана некорректно, поскольку это предложение сделано болгарской компанией словацкой компании. Кроме того оно сделано 21.10.2019 года, за год до заключения госконтракта.

Кроме того, в распространенном сообщении отмечается, что заместитель министра обороны Александр Миронюк дал поручение на заключение госконтракта на поставку выстрелов по импорту. Данная информация не соответствует действительности.

Закупка указанных боеприпасов предусмотрена Государственным оборонным заказом. На этом основании Департаментом военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины, как уже отмечалось, проведено маркетинговые исследования и переговорные процедуры по закупке боеприпасов УОФ12, по результатам которых и заключен госконтракт.

"Информация о том, что Александр Миронюк, с целью сокрытия цены и легализации средств, полученных преступным путем, скоординировал схему поставок, в которой присутствуют три частные субъекты с юрисдикцией в Болгарии, Словакии и Чехии, является неправдивой (клеветой) и имеющей целью скомпрометировать деятельность руководства Минобороны и негативно повлиять на обеспечение ВС Украины боеприпасами в условиях военной агрессии против государства Украина", - отмечают в Минобороны.

Там добавляют, что потребность в боеприпасах для ВСУ определяет "при всем уважении, не действующий или отставной законодатель, а Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины".

"Действующая потребность в выстрелах УОФ12 к МТ-12 "Рапира" вполне обоснована и возникла, не в последнюю очередь, из-за ситуации, сложившейся в предыдущие годы после хорошо известных экс чиновникам подрывов и пожаров на арсеналах. Кампания по дезинформации относительно настоящей ситуации по закупкам выстрелов УОФ12 и реального состояния выполнения договорных обязательств предприятий и оборонного ведомства является следствием недобросовестной конкуренции поставщиков и частью сценариев политической борьбы", - информируют военные.

Они отмечают, что упомянутые боеприпасы сейчас производятся "ограниченным кругом стран: либо непосредственно в РФ, или предприятиями ОПК государств, находящихся в поле влияния агрессора".

"В этом контексте, Россия не пренебрегать ни одной возможностью дискредитировать усилия украинских ведомств, направленные на укрепление обороноспособности Украины. Через своих сателлитов Кремль вбрасывать любые псевдоаргументы для поношения действий, которые усиливают способности украинской армии. Если же по нотам Москвы готовы играть и некоторые представители прежней власти в Украине, то это вызывает сожаление", - резюмируют в Минобороны.

Теги: #минобороны #рапиры
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