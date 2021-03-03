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17:54 03.03.2021

Власти Франции ожидают возвращения к нормальной жизни к середине апреля

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Власти Франции ожидают возвращения к нормальной жизни к середине апреля

В правительстве Франции считают, что возвращение к "нормальной жизни" возможно не раньше середины апреля, сообщают французские СМИ.

"Впервые за последние месяцы возвращение к нормальной жизни начинает виднеться. Это горизонт в конце туннеля", - сказал представитель правительства Габриэль Атталь.

"Это не какой-то далекий и неопределенный горизонт. Это горизонт, который мы надеемся, будет с середины апреля", - добавил он.

Вместе с тем, он отметил, что Франции еще предстоят "сложные недели" пандемии.

Ранее на этой неделе глава Минздрава Франции Оливье Веран заявил, что нынешние ограничения из-за коронавируса будут действовать как минимум еще от четырех до шести недель.

За время пандемии во Франции выявили свыше 3,7 млн случаев заражения COVID-19, 87 тыс. человек скончались.

В то же время, в соседней Италии власти пока что дают менее оптимистичные прогнозы. Больше всего итальянских врачей беспокоит продолжающееся распространение "британского" и других особо опасных штаммов COVID-19.

К примеру, советник властей Ломбардии по вопросам вакцинации Гуидо Бертолазо предупредил, что этой области в ближайшее время может быть вновь присвоен "красный" уровень опасности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Согласно его прогнозу, такая же участь может ожидать и другие итальянские области, за исключением острова Сардиния.

 

Теги: #карантин #франция
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