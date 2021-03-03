Рейтинг украинских рантье возглавил владелец столичного МФК Gulliver и сети "Эльдорадо" Виктор Полищук – Forbes

Рейтинг украинских рантье с самыми высокими доходами от сдачи в аренду недвижимости в 2020 году, по версии издания "Forbes Украина", возглавил экс-владелец банка "Михайловский", владелец сети магазинов "Эльдорадо" и столичного МФК Gulliver Виктор Полищук.

По данным издания, доход Полищука от сдачи в аренду недвижимости по итогам года составил $70 млн, при этом наиболее прибыльными являются складские объекты бизнесмена. Кроме того, он занимает 61 место в списке богатейших украинцев по версии журнала.

Согласно рейтингу Forbes, вторую строчку занимает девелопер Вагиф Алиев с доходом $61 млн, основную часть которого ему принесла торговая недвижимость – он является основателем девелоперской компании Mandarin Plaza Group, которая развивает сеть мегамоллов в Киеве, куда входят ТРЦ Blockbuster Mall, Lavina Mall, а также БЦ Mandarin Plaza.

На третьем месте разместился основатель инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала с партнерами, чей доход от сдачи недвижимости в аренду по итогам 2020 года составил $54 млн. В портфеле компании 29 объектов коммерческой недвижимости, включая 13 объектов офисной, шесть объектов торговой недвижимости и 10 логистических комплексов, общей площадью 662 тыс. кв. м.

Далее в рейтинге рантье Forbes следуют Александр Ярославский (4-е место, $46 млн, сеть ТРЦ "Караван", Kharkiv Palace Hotel), Аднан Киван (5-е место, $45 млн, Kadorr Group), Роман Лунин (6-е место, $35 млн, сеть ТРЦ "Экватор"), Ринат Ахметов (7-е место, $32 млн, ЦУМ, БЦ Leonardo, отель "Опера", недвижимость "Укртелекома"), Гарик Корогодский и Александр Меламуд (8-е место, $32 млн, ТРЦ Dream Town), Александр Спектор (9-е место, $29 млн, БЦ Senator, доля в ТРЦ Blockbuster Mall).

Первую десятку замыкает Владимир Галантерник с $28 млн дохода от активов в виде сети ТРЦ City Center, одесских рынков "Привоз" и "7-й километр".

Кроме того, в списке издания указаны владелец сети БЦ Forum Владимир Школьник (11-е место, $27 млн), основной акционер группы Arricano Рауно Тедер (12-е место, $22 млн), сын экс-мэра Киева, владелец IQ Business Center и БЦ 101 Tower Степан Черновецкий (13-е место, $20 млн), совладелец банка "Пивденный" и сети ТРЦ "Аркадия" Юрий Родин (14-е место, $20 млн), основатель холдинга UFuture, владелец доли в ТРЦ Ocean Plaza Василий Хмельницкий (15-е место, $19 млн).

Единственным представителем отельного сегмента в рейтинге является Леонид Юрушев (16-е место, $18 млн, гостиницы InterContinental, Fairmont, Alfavito).

Кроме того, в списке на 17-м месте указан Иван Фурсин, который в 2020 году приобрел долю в ТРЦ Sky Mall ($16 млн), на 18-м – основатель корпорации "Алеф" Вадим Ермолаев ($16 млн, ТРЦ "Мист-сити", "Каскад плаза", "Босфор"), 19-м – владелец "Будхаус групп" Анатолий Шкрибляк ($15 млн, ТРЦ Fabrika, Forum, Lubava, строящийся Nikolskiy), 20-м – Игорь Коломойский ($14 млн, доля в курорте "Буковель", днепровский отель "Жовтневый").

Замыкают рейтинг журнала владелец ТРЦ Cosmopolite Multimall Олег Вишняков (21-е место, $14 млн), владельцы БЦ "Астарта" Виктор Иванчик и Валерий Коротков (22-е место, $11 млн), основатель сети "Фоктсрот", владельцы стеи ТРЦ Depot Center Валерий Маковецкий и Геннадий Выходцев (23-е место, $11 млн), основатель литовской BT Invest и владелец ТРЦ Retroville Раймондас Туменас (24-е место, $10 млн) и основатель сети супермаркетов "Фуршет", владелец ТЦ "Променада-Центр" и "Променада-Парк" Игорь Баленко (25-е место, $10 млн).