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17:30 03.03.2021

Глава Госпогранслужбы Украины вакцинировался от COVID-19

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Глава Госпогранслужбы Украины вакцинировался от COVID-19

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко вакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом Covishield (Oxford/AstraZeneca) индийского производства.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, вакцинация прошла во время рабочей поездки в район операции Объединенных сил в 59-м военном мобильном госпитале в г. Северодонецк.

"Когда есть сомнения, когда есть колебания - командир должен быть первым. Уверен, что остальные пограничников увидят, что в этом нет ничего страшного и лучше вакцинироваться ", - сказал Дейнеко.

Так, глава ведомства призвал подчиненных не бояться процедуры и делать прививки от COVID-19

В ведомстве отметили, что среди персонала Госпогранслужбы в целом зафиксировано почти 4700 случаев заболевания COVID-19. Сейчас на лечении еще находятся 269 человек. Скончались 10 работников ведомства.

 

Теги: #вакцинация #дейнеко
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