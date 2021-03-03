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16:46 03.03.2021

Второго осужденного по "делу Стерненко" заставляли дать показания против активиста – адвокаты

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Второго осужденного по "делу Стерненко" заставляли дать показания против активиста – адвокаты

Руслана Демчука, который, вместе с одесским активистом Сергеем Стерненко, в феврале был приговорен к более чем 7 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества за похищение депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича в 2015 году, заставляли давать показания против Стерненко в обмен на обещание об изменении меры пресечения.

Как сообщает пресс-служба юридической компании "Миллер", которая представляет интересы Стерненко, защита Демчука самостоятельно обратилась к ним за помощью.

"Во время конфиденциальной беседы с нашим адвокатом Руслан Демчук лично сообщил, что 2 марта, около 11:00, неустановленные лица, представившись сотрудниками управления полиции, посетили Руслана в Одесском СИЗО. Эти люди требовали от Демчука дать показания против Сергея Стерненко. За это обещали изменить меру пресечения путем воздействия на прокурора", - отмечается в сообщении, обнародованном в среду.

Адвокаты сообщают, что после получения этой информации они инициировали перевод Демчука в отдельную камеру.

"Адвокаты нашей компании направили заявление о преступлении, по ч. 1 ст. 373 УК Украины, - принуждение давать показания. Кроме того, после регистрации уголовного производства мы направим необходимые запросы и ходатайства с целью установления злоумышленников и других причастных к преступлению лиц", - подчеркивают юристы.

Как сообщалось, 23 февраля Приморский районный суд Одессы приговорил Стерненко и Демчука к 7 годам лишения свободы, признав их виновными в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича. Срок отбывания наказания - с 23 февраля 2021 года. Кроме того, по решению суда, у фигурантов конфискована половина всего принадлежащего им имущества.

 

Теги: #адвокаты #стерненко
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