События

16:19 03.03.2021

Верховный суд оставил без движения иск, который обжалует указ Зеленского об отстранении Тупицкого

2 мин читать
Верховный суд оставил без движения иск, который обжалует указ Зеленского об отстранении Тупицкого

Кассационный суд в составе Верховного суда (КАС ВС) оставил без движения исковое заявление, в котором истец во второй раз оспаривает указ президента Украины от 29 декабря 2020 № 607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины, который временно отстраняет от должности главу КСУ Александра Тупицкого, сообщает пресс-служба ВС.

"В постановлении от 2 марта 2021 года по делу № 9901/43/21 указано, что для обращения в суд по делам о принятии граждан на публичную службу, ее прохождения, увольнения с публичной службы устанавливается месячный срок, который является специальным для такой категории дел (ч. 5 ст. 122 КАС Украины). Истец обратился в суд 26 февраля 2021 года, однако срок обжалования указа президента Украины закончился 29 января 2021 года", - говорится в сообщении, обнародованном в Facebook в среду.

Отмечается, что, из-за того, что исковое заявление подано с пропуском срока, КАС ВС постановил оставить его без движения и предоставить истцу срок со дня вручения копии постановления для устранения недостатков искового заявления путем предоставления в суд заявления о восстановлении срока обжалования и доказательств уважительности причин его пропуска.

"Истец ранее уже обращался с иском в суд. 3 февраля 2021 года Верховный суд отказал в открытии производства по делу № 9901/20/21, мотивируя тем, что иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства. Это решение истец обжаловал в апелляционном порядке в Большой палате Верховного суда", - подчеркивают в ВС.

 

Теги: #тупицкий #верховный_суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:51 02.03.2021
И.о. директора ГБР: в ближайшее время ожидаются результаты расследований по отдельным производствам, где фигурирует Тупицкий

И.о. директора ГБР: в ближайшее время ожидаются результаты расследований по отдельным производствам, где фигурирует Тупицкий

17:11 02.03.2021
Глава НАПК направил в суд протоколы против Тупицкого, уличенного в конфликте интересов из-за незадекларированного участка в Крыму

Глава НАПК направил в суд протоколы против Тупицкого, уличенного в конфликте интересов из-за незадекларированного участка в Крыму

18:51 26.02.2021
Зеленский отстранил Тупицкого с поста судьи КС с 28 февраля сроком на один месяц – указ

Зеленский отстранил Тупицкого с поста судьи КС с 28 февраля сроком на один месяц – указ

18:47 26.02.2021
В Верховный суд поступил второй иск по обжалованию указа президента об отстранении Тупицкого от должности судьи КС Украины

В Верховный суд поступил второй иск по обжалованию указа президента об отстранении Тупицкого от должности судьи КС Украины

10:57 26.02.2021
В Верховный суд поступил иск от телеканала "112 Украина", в отношении которого введены санкции

В Верховный суд поступил иск от телеканала "112 Украина", в отношении которого введены санкции

14:23 23.02.2021
Глава Верховного суда: рассчитываем на диалог по законопроекту о передаче дел из админсудов, так как это повлияет на сроки их рассмотрения

Глава Верховного суда: рассчитываем на диалог по законопроекту о передаче дел из админсудов, так как это повлияет на сроки их рассмотрения

18:19 18.02.2021
Большая палата ВС оставила в силе решение, по которому ВСП обязан рассмотреть жалобу Януковича о привлечении Луценко к дисциплинарной ответственности

Большая палата ВС оставила в силе решение, по которому ВСП обязан рассмотреть жалобу Януковича о привлечении Луценко к дисциплинарной ответственности

12:12 12.02.2021
Глава Верховного суда: Пусть в этой редакции, но законопроект о возобновлении работы ВККС будет принят

Глава Верховного суда: Пусть в этой редакции, но законопроект о возобновлении работы ВККС будет принят

19:33 11.02.2021
Верховный суд 15 марта рассмотрит иск по обжалованию санкций в отношении телеканалов

Верховный суд 15 марта рассмотрит иск по обжалованию санкций в отношении телеканалов

18:10 10.02.2021
Верховный суд пока не открыл производство по двум искам о санкциях к телеканалам

Верховный суд пока не открыл производство по двум искам о санкциях к телеканалам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент Евросовета анонсировал принятие "важных решений" против РФ после визита в Украину

Киев расценивает заявление т.н. "ДНР" как угрозу одностороннего выхода российской стороны из "режима тишины" – Кравчук

Украина планирует отменить переход на летнее и зимнее время

Президент Евросовета пообещал ускорить поставку вакцин от COVID-19 Украине в рамках COVAX

Зеленский предложил ввести санкции за произвол в Крыму, что могло бы стать вкладом ЕС в работу "Крымской платформы"

ПОСЛЕДНЕЕ

МИД Украины: дело против Приходько в РФ имеет все признаки политически мотивированного

Глава НАПК внес предписание Шмыгалю из-за нарушений в деятельности "Энергоатома"

Второго осужденного по "делу Стерненко" заставляли дать показания против активиста – адвокаты

СММ ОБСЕ зафиксировала 150 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

В Испании разгорелся скандал из-за вакцинации сестер короля от COVID-19 в ОАЭ

Украинцы относятся к России хуже, чем россияне к Украине – опрос

Чиновники ХТЗ предстанут перед судом из-за требования взяток с рабочих

В России по сфабрикованному делу приговорили к 5 годам лишения свободы крымчанина Олега Приходько

Кличко дал показания в суде по делу о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года

Кабмин назначил врио главы Госгеокадастра Сергея Завадского

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА