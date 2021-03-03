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14:20 03.03.2021

Президент Евросовета анонсировал принятие "важных решений" против РФ после визита в Украину

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Президент Евросовета анонсировал принятие "важных решений" против РФ после визита в Украину

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что его поездка в Украину имеет важное значения для принятия важных решений в отношении РФ на уровне Европейского Союза.

"На прошлой неделе в понедельник впервые мы решили применить санкции в связи с ситуацией с Навальным (российский оппозиционер Алексей Навальный – ИФ). Это означает, что мы полностью привержены и объединены в Европе, чтобы быть очень жесткими, решительными, продвигать наши ценности, защищать наши интересы", - сказал Мишель на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в среду.

"Как вы знаете, в конце марта у нас снова будут стратегические дебаты на европейском уровне со всеми главами государств, со всеми главами правительств, чтобы оценить ситуацию и принять четкие меры. Когда речь идет о нашем общем интересе, мы хотим отыгрывать более сильную роль для большей стабильности, безопасности, предсказуемости", - добавил президент Евросоюза.

Так он ответил на вопрос о том, введет ли ЕС санкции против РФ за нарушение прав человека на оккупированных территориях Украины. "И вот почему эта встреча сегодня с президентом и с его командой и вчера была очень важна для меня: чтобы попытаться скооперировать, иметь одинаковое понимание, уровень информации, принять некоторые важные решения. Мы находимся в одной лодке, разделяем одинаковые ценности, одинаковые интересы. Сегодня и вчера был важный момент", - указал Мишель.

Теги: #рф #решения #ес #мишель
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