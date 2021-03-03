Курс биткойна вновь растет, поднялся выше отметки в $51000 впервые за неделю

Курс биткойна вырос более чем на 8% на торгах в среду, впервые за неделю поднявшись выше отметки в $51000.

Согласно данным CoinDesk, стоимость криптовалюты на 14:45 МСК составляла $51500.

Накануне биткойн подешевел на заявлениях Гэри Генслера, выдвинутого президентом США Джо Байденом в качестве кандидата на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

В ходе слушаний в Сенате Генслер, который считается сторонником развития рынка цифровых активов, заявил, что SEC необходимо обеспечить отсутствие мошенничеств с криптовалютами, а также защиту инвесторов.

В феврале курс биткойна поднимался выше отметки в $58000. С начала 2021 года стоимость криптовалюты выросла на 78% благодаря возросшему спросу на нее со стороны институциональных инвесторов, а также компаний, рассматривающих криптовалюту в качестве инструмента хеджирования инфляционных рисков.