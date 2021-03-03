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14:12 03.03.2021

ОАЭ первой из стран может достичь коллективного иммунитета от COVID-19 благодаря активной вакцинации

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ОАЭ первой из стран может достичь коллективного иммунитета от COVID-19 благодаря активной вакцинации

ОАЭ вскоре может стать первой страной, достигшей коллективного иммунитета от COVID-19, поскольку вакцинацию от коронавируса там прошло большинство населения, сообщил телеканал "аль-Арабийя" со ссылкой на экспертов в сфере здравоохранения.

"При целенаправленных усилиях правительства в борьбе с пандемией ОАЭ вскоре может стать первой страной, в которой провели вакцинацию всего населения, достигнув таким образом коллективного иммунитета", - заявил Фуад ар-Рахаль, специалист по неотложной медицинской помощи в международной больнице Bareen.

По данным научного онлайн-издания Our World in Data, ОАЭ занимают вторую строчку по темпам вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Согласно последним данным, к настоящему времени более 60% жителей ОАЭ получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19.

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям, в свою очередь, написало в "Твиттере", что "по состоянию на сегодняшний день ОАЭ смогли предоставить более шести млн доз" препарата от коронавируса. Таким образом, по данным управления, вакцину смогли получить свыше 3,6 млн человек.

По мнению экспертов, ОАЭ также своевременно приняла все меры по борьбе с пандемией.

"С начала пандемии мы видели, что правительство ОАЭ принимает все меры предосторожности в сфере здравоохранения и следует международным рекомендациям по предотвращению и сдерживанию распространения (COVID-19 - ИФ), а также лечит инфицированных COVID-19", - подчеркнул ар-Рахаль.

"Посредством обучения общества и, подчеркивая важность следования протоколам безопасности и охраны здоровья, мы заметили, что со временем уровни инфицирования стали более контролируемыми", - добавил он.

Врач отметил, что в ОАЭ также быстро реагировали в вопросе получения вакцин.

"Когда вакцины от COVID-19 прошли клинические испытания и были одобрены для использования, ОАЭ были одной из нескольких стран, которые запустили национальную вакцинационную программу, проводя вакцинацию жителей ОАЭ", - пояснил аль-Рахаль.

 

Теги: #оаэ #иммунитет #covid_19
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