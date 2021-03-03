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13:58 03.03.2021

Важно продолжать борьбу с коррупцией в Украине на полной скорости - президент Евросовета

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Важно продолжать борьбу с коррупцией в Украине на полной скорости - президент Евросовета

Президент Европейского совета Шарль Мишель отмечает важность продолжения борьбы с коррупцией и другие реформы в Украине и заверяет в поддержке со стороны Европейского Союза.

"ЕС предоставил беспрецедентную поддержку Украине и ее процессу реформ: EUR16 млрд, начиная с 2014 года, и мы продолжаем поддерживать ваши усилия. Важно продолжать борьбу с коррупцией и другие реформы на полной скорости. ЕС поддерживает вас, президент Зеленский, в том, чтобы вернуть доверие народа Украины к вашей судебной системе и в антикоррупционной повестке дня. Это ожидания народа Украины, который призвал к изменениям на Майдане", - сказал Мишель на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в среду.

Президент Евросовета также указал, что ЕС остается приверженным усилению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС. "Соглашение об ассоциации Украины и ЕС является наиболее амбициозным, всеобъемлющим соглашением, которое ЕС имеет с другой страной. Как часть этого соглашения, Украина согласилась на серьезные обязательства относительно широких реформ. ЕС сейчас является главным рынком экспорта Украины, и тысячи украинских компаний получают выгоду от возможностей экспорта в ЕС", - отметил он.

Мишель заверил, что ЕС продолжит развивать секторальное сотрудничество с Украиной, в том числе для того, чтобы поддержать цифровую экономику и зеленую повестку дня.

"Украина добилась значительного прогресса в реформах за эти годы, и мы ценим личную приверженность президента Зеленского продвижению этих реформ", - добавил он.

Теги: #ес #коррупция #украина
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