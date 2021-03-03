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13:54 03.03.2021

Кабмин утвердил план мероприятий на 2021-2022 по реализации Стратегии развития физкультуры и спорта

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Кабмин утвердил план мероприятий на 2021-2022 по реализации Стратегии развития физкультуры и спорта

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий на 2021-2022 годы по реализации первого этапа Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2028 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, план предусматривает создание онлайн-платформы для обеспечения взаимодействия, проведения заседаний и встреч, обмена идеями и технологиями между представителями государства, бизнеса и учеными с целью координации усилий по повышению уровня вовлеченности населения в оздоровительную двигательную активность.

Также предусматривается размещение социальной рекламы на телевидении и в социальных сетях с привлечением ведущих спортсменов для формирования ценностного отношения граждан к собственному здоровью и развитию физподготовки.

Кроме того, власти будут содействовать созданию Фонда развития спорта и двигательной активности, а также разрабатывать механизм привлечения внебюджетных средств, средств меценатов и благотворительных организаций в сфере физической культуры и спорта.

Среди прочего, пан предусматривает формирование бренда спортсмена высокого класса, который является гордостью нации, примером для молодого поколения, а также проведение просветительской кампании, направленной на борьбу с гендерными стереотипами, расизмом в спорте, насилием в спорте и дискриминацией лиц с инвалидностью.

Теги: #стратегия #физкультура
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