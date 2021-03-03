Киев расценивает заявление т.н. "ДНР" как угрозу одностороннего выхода российской стороны из "режима тишины" – Кравчук

Глава украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил протест против обнародованного интернет-ресурсом т.н. "Народной милиции ДНР" сообщения о якобы получении "разрешений на ведение предупредительного огня для подавления огневых точек противника".

"Позиция главы украинской делегации: мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнению Минских договоренностей", - говорится в заявлении, обнародованном в Телеграм-канале Украинской делегации в ТКГ в среду.

При этом в заявлении сообщается о продолжении консультаций.