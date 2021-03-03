События

13:46 03.03.2021

Киев расценивает заявление т.н. "ДНР" как угрозу одностороннего выхода российской стороны из "режима тишины" – Кравчук

1 мин читать
Киев расценивает заявление т.н. "ДНР" как угрозу одностороннего выхода российской стороны из "режима тишины" – Кравчук

Глава украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил протест против обнародованного интернет-ресурсом т.н. "Народной милиции ДНР" сообщения о якобы получении "разрешений на ведение предупредительного огня для подавления огневых точек противника".

"Позиция главы украинской делегации: мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнению Минских договоренностей", - говорится в заявлении, обнародованном в Телеграм-канале Украинской делегации в ТКГ в среду.

При этом в заявлении сообщается о продолжении консультаций.

 

Теги: #ткг #кравчук
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:12 02.03.2021
РФ в ТКГ в очередной раз заблокировала вопрос открытия КПВВ в Луганской области – украинская делегация

РФ в ТКГ в очередной раз заблокировала вопрос открытия КПВВ в Луганской области – украинская делегация

13:52 02.03.2021
Гармаш: В политической подгруппе ТКГ впервые заговорили так называемые "эксперты" от ОРДЛО

Гармаш: В политической подгруппе ТКГ впервые заговорили так называемые "эксперты" от ОРДЛО

10:50 01.03.2021
Россия пытается легитимизировать привлечение российских миротворцев к урегулированию конфликта на Донбассе – украинская делегация в ТКГ

Россия пытается легитимизировать привлечение российских миротворцев к урегулированию конфликта на Донбассе – украинская делегация в ТКГ

03:48 28.02.2021
Леонид Кравчук: Обострение на Донбассе может быть связано с санкциями против Медведчука

Леонид Кравчук: Обострение на Донбассе может быть связано с санкциями против Медведчука

12:19 27.02.2021
Украинская сторона намерена обсудить на ТКГ 3 марта усиление обстрелов на Донбассе и блокирование международной гумпомощи

Украинская сторона намерена обсудить на ТКГ 3 марта усиление обстрелов на Донбассе и блокирование международной гумпомощи

10:00 27.02.2021
Украина ждет реакции стран-партнеров и руководства международных организаций на обстрелы 26 февраля – делегация в ТКГ

Украина ждет реакции стран-партнеров и руководства международных организаций на обстрелы 26 февраля – делегация в ТКГ

19:03 26.02.2021
Зеленский сменил представителя Украины в подгруппе ТКГ по социально-экономическим вопросам

Зеленский сменил представителя Украины в подгруппе ТКГ по социально-экономическим вопросам

15:23 19.02.2021
Гармаш заявил о возможности своего выхода из состава делегации в ТКГ по Донбассу

Гармаш заявил о возможности своего выхода из состава делегации в ТКГ по Донбассу

02:14 19.02.2021
Кравчук: Вижу в Украине множество людей, которые враждебно настроены к построению независимого государства

Кравчук: Вижу в Украине множество людей, которые враждебно настроены к построению независимого государства

19:58 17.02.2021
Украинская делегация в ТКГ: Представитель РФ не смог ответить на вопрос Кравчука о допуске инспекции МАГАТЭ на временно оккупированные территории

Украинская делегация в ТКГ: Представитель РФ не смог ответить на вопрос Кравчука о допуске инспекции МАГАТЭ на временно оккупированные территории

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент Евросовета анонсировал принятие "важных решений" против РФ после визита в Украину

Украина планирует отменить переход на летнее и зимнее время

Президент Евросовета пообещал ускорить поставку вакцин от COVID-19 Украине в рамках COVAX

Зеленский предложил ввести санкции за произвол в Крыму, что могло бы стать вкладом ЕС в работу "Крымской платформы"

Показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 превышены в 12 областях

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Венецианской комиссии призвал Раду принять законы, которые разрешат участие международных экспертов в отборе судей КС

Президент Евросовета анонсировал принятие "важных решений" против РФ после визита в Украину

Курс биткойна вновь растет, поднялся выше отметки в $51000 впервые за неделю

ОАЭ первой из стран может достичь коллективного иммунитета от COVID-19 благодаря активной вакцинации

Украина останется в "зимнем времени", если Рада успеет проголосовать за законопроект до 25 марта - нардеп Пидласа

Важно продолжать борьбу с коррупцией в Украине на полной скорости - президент Евросовета

Кабмин утвердил план мероприятий на 2021-2022 по реализации Стратегии развития физкультуры и спорта

Украина планирует отменить переход на летнее и зимнее время

Зеленский выразил надежду на ускорение вакцинации от COVID-19 в Украине

Президент Евросовета пообещал ускорить поставку вакцин от COVID-19 Украине в рамках COVAX

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА