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13:31 03.03.2021

Зеленский выразил надежду на ускорение вакцинации от COVID-19 в Украине

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Зеленский выразил надежду на ускорение вакцинации от COVID-19 в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы вакцинация населения против COVID-19 в Украине проходила более быстрыми темпами.

"Очень хочется, чтобы в Украине было много людей, которые хотят вакцинироваться, это важно… Я бы очень хотел, чтобы вакцинация в Украине проходила более быстрыми шагами… Пока что темпы не очень быстрые, но вакцина есть", - сказал Зеленский на совместном брифинге с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Киеве в среду.

Он напомнил, что на своем примере показал безопасность вакцинирования.

"Важно на своем примере показывать людям, что это безопасно, и хочу вам сказать: я стою сейчас перед вами, мне кажется, живой и здоровый", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что в первый день вакцинации на электронных платформах зарегистрировано более 40 тыс. людей, которые хотят вакцинироваться.

"Люди поверят, когда будут видеть результат", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что вакцина, привезенная из Индии – одна из качественных.

Теги: #вакцинация #украина
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