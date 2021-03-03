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13:29 03.03.2021

Президент Евросовета пообещал ускорить поставку вакцин от COVID-19 Украине в рамках COVAX

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Президент Евросовета пообещал ускорить поставку вакцин от COVID-19 Украине в рамках COVAX

Президент Европейского совета Шарль Мишель пообещал ускорить поставку Украине вакцин от COVID-19 в рамках механизма COVAX.

"ЕС уже предоставил 190 млн евро Украине на борьбу с COVID-19 и 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. И мы помогаем Украине получить доступ к вакцинам от COVID-19. Деятельность COVAX, поддержанная ЕС, распределила значительное количество вакцин Украине, и я лично буду заниматься тем, чтобы ускорить поставку", - сказал Мишель на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в среду.

Он указал, что подтвердил солидарность ЕС с народом Украины перед лицом COVID-19 и в ходе визита посетил центр по вакцинации.

Теги: #ес #вакцина #мишель #covax
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