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13:12 03.03.2021

Зеленский и президент Евросовета скоординировали работу по поставкам вакцин против Covid-19

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Зеленский и президент Евросовета скоординировали работу по поставкам вакцин против Covid-19

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Евросовета Шарль Мишель скоординировали усилия по вопросу поставок вакцин против Covid-19 странам-партнерам, заявил глава Украинского государства.

"Мы скоординировали с господином президентом наши дальнейшие шаги, в том числе для создания действующего механизма передачи вакцины от Европейского Союза в страны-партнеры", - сказал Зеленский на совместном брифинге с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Киеве в среду.

Теги: #covid_19 #евросовет
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