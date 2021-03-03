Зеленский и президент Евросовета скоординировали работу по поставкам вакцин против Covid-19

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Евросовета Шарль Мишель скоординировали усилия по вопросу поставок вакцин против Covid-19 странам-партнерам, заявил глава Украинского государства.

"Мы скоординировали с господином президентом наши дальнейшие шаги, в том числе для создания действующего механизма передачи вакцины от Европейского Союза в страны-партнеры", - сказал Зеленский на совместном брифинге с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Киеве в среду.