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13:04 03.03.2021

Полноценное водоснабжение Лозовой планируется восстановить 4 марта

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Полноценное водоснабжение Лозовой планируется восстановить 4 марта

Бригады КП "Харьковводоканал" устранили аварийную ситуацию на одном из магистральных водоводов диаметром 800 мм Краснопавловка-Лозовая, который обеспечивает водоснабжение Лозовая (Харьковская обл.).

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на директора комплекса "Харьковводоснабжение" КП "Харьковводоканал" Владлена Волкова.

"Ремонтные работы на водоводе уже закончены. Сейчас выполняются гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водовода с последующим химическим и бактериологическим анализом воды", - рассказал Волков.

По его словам, сейчас "Лозоваяводосервис" подает воду по графику.

Водоснабжение в полном объеме планируется восстановить в 8:00 4 марта.

Как сообщалось, из-за аварии на водогоне Краснопавловка-Лозовая город остался без воды. В Лозовой был организован подвоз технической воды по отдельному графику.

Теги: #лозовая #водоснабжение
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