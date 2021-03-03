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13:07 03.03.2021

Зеленский предложил ввести санкции за произвол в Крыму, что могло бы стать вкладом ЕС в работу "Крымской платформы"

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Зеленский предложил ввести санкции за произвол в Крыму, что могло бы стать вкладом ЕС в работу "Крымской платформы"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести санкции за произвол в Крыму, которые могли бы стать вкладом ЕС в работу "Крымской платформы".

"Недавно Европейский Союз одобрил новый санкционный режим за нарушения прав человека. В связи с этим я предложил ввести такие же санкции к тем, кто чинят произвол на оккупированном полуострове Крым. Это могло бы стать мощным вкладом Брюсселя в деятельность "Крымской платформы", - сказал Зеленский на совместном брифинге с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Киеве в среду.

Зеленский подчеркнул, что вопрос Крыма "должен быть внесен в международную повестку дня".

Он напомнил, что выступил с инициативой провести учредительный саммит "Крымской платформы", который состоится в Киеве 23 августа.

Зеленский уточнил, что цель "Крымской платформы" – создание действенного механизма для деоккупации украинских территорий и защиты прав человека на оккупированном полуострове.

Глава Украинского государства сообщил, что пригласил на учредительный саммит президента Евросовета Шарля Мишеля.

"И я очень рассчитываю на его личное участие", - подчеркнул Зеленский.

 

Теги: #крым #ес #санкции
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