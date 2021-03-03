Минобразования до конца года запустит онлайн-систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов

Министерство образования и науки Украины намерено запустить электронную систему мониторинга трудоустройства выпускников высших учебных заведений в течение 2021 года, сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

"В этом году планируем запустить электронную систему мониторинга трудоустройства выпускников высших учебных заведений. Это необходимый элемент для анализа и принятия дальнейших решений по развитию системы высшего образования Украины", - написал Шкарлет в Телеграм-канале в среду.

Кроме того, по словам министра, показатель трудоустройства необходим для совершенствования формулы распределения финансирования внешнего независимого оценивания.

Шкарлет сообщил, что тестирование системы начнется после синхронизации информации Единой государственной электронной базы по вопросам образования и Пенсионного фонда.