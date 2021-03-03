ГБР вызвало четырех нардепов от "Голоса" на допрос по делу о "кнопкодавстве" при голосовании за назначение Шкарлета

Государственное бюро расследований направило повестки с вызовом на допрос по делу о неперсональном голосовании во время назначения министра образования Сергея Шкарлета, сообщил лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Получили письмо-приглашение в ГБР по факту кнопкодавства за Шкарлета. Ну ок, зайдём в гости", - написал он в телеграм-канале в среду.

Согласно обнародованному им извещению из ГБР, он сам, а также нардепы от "Голоса" Ольга Стефанишина, Инна Совсун и Наталья Пипа вызываются для допроса в качестве свидетелей по делу.

Как сообщалось, 17 декабря 2020 года Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Регламентному комитету изучить ситуацию во время голосования за назначение министра образования Сергея Шкарлета.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что фракция намерена подавать в суд в связи с фактом неперсонального голосования за назначение Шкарлета на должность министра.

"Европейская солидарность" потребовала от регламентного комитета Верховной Рады рассмотреть вопрос о незаконном назначении Шкарлета министром образования и науки Украины.

18 января 2021 года Офис генпрокурора Украины по заявлению партии "Голос" открыл уголовное дело.