Ректор Черноморского университета им.Петра Могилы наладил коррупционный механизм премирования своих родственников

Служба безопасности Украины задокументировала многочисленные факты коррупционных правонарушений ректором Черноморского национального университета имени Петра Могилы в Николаеве, который в течение 2019-2020 годов наладил механизм премирования собственных родственников, которых трудоустроил в университете.

Как сообщается на сайте СБУ, задокументировано, что родные ректора неправомерно получили премии на несколько сотен тысяч гривень; точная сумма устанавливается. "Составлены и объявлены несколько десятков протоколов об административных правонарушениях. Центральный районный суд Николаева рассмотрел материалы и принял решение о признании ректора… виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией. Чиновник привлечен к ответственности", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается в сообщении, СБУ задокументировала еще ряд злоупотреблений со стороны руководства украинских вузов. Оперативники спецслужбы установили, что служащие вузов, осуществляющих подготовку инженеров и пилотов гражданской авиации в Киеве и Кропивницкому, а также научного учреждения Министерства образования и науки Украины в области биотехнологий в течение 2019-2020 годов незаконно начисляли премии на сотни тысяч гривень себе, знакомым и родственникам, трудоустроенным ними в подчиненных учреждениях.

"Материалы документирования административных правонарушений, связанных с коррупцией, направлены в органы Национальной полиции для привлечения виновных должностных лиц к предусмотренной действующим законодательством ответственности", - говорится в сообщении.