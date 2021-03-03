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11:49 03.03.2021

В "Слуге народа" допускают создание рабгруппы с Минреинтеграции для усовершенствования законопроекта об ответственности за коллаборационизм

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В "Слуге народа" допускают создание рабгруппы с Минреинтеграции для усовершенствования законопроекта об ответственности за коллаборационизм

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук допускают создание рабочей группы из депутатов и представителей Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий для усовершенствования законопроекта об ответственности за коллаборационную деятельность.

"Я допускаю, что очевидно, нужно будет создавать какую-то рабочую группу с Минреинтеграции, поскольку господин Резников (вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, - ИФ) тоже позицию озвучивал относительно того, каким образом законодательство по переходному правосудию должно выглядеть", - отметила Кравчук во время брифинга.

Вместе с тем она добавила, что фракция ещё не обсуждала соответствующий законопроект на своём заседании, и он также не был рассмотрен на профильном комитете.

Как сообщалось, группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде два законопроекта об установлении ответственности, в частности уголовной, за коллаборационную деятельность (№5143 и №5144).

При этом, один из соавторов законодательной инициативы Егор Чернев (фракция "Слуга народа") в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" уточнил, что один из законопроектов (№5143) предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс, а второй (№5144) является более техническим и касается внесения изменений в несколько законов, в том числе и в Избирательный кодекс.

Ранее депутаты от фракции "Европейская солидарность" зарегистрировали в Раде законопроект об ответственности за коллаборационизм (№5135).

Теги: #законопроект #коллаборационизм #слуга_народа
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