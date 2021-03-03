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11:00 03.03.2021

Вакцины от Covid-19 Covishield и Oxford/AstraZeneca идентичны - посол Великобритании

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Вакцины от Covid-19 Covishield и Oxford/AstraZeneca идентичны - посол Великобритании

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подчеркивает, что вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 Covishield и Oxford/AstraZeneca AZD1222 являются идентичными, поскольку первое является лишь лицензионным названием второй при производстве в Индии.

"Фактчек. Вакцина от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны. Covishield - это лицензионная название AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ/Covishield, используемых в Украине, отличаются по формуле, категорически неверно", - написала Симмонс в Twitter в среду.

Как сообщалось, самолет с первой партией COVID-вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) приземлился в аэропорту Борисполь утром 24 февраля. Препарат Oxford/AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. Для экстренного применения в Украине его зарегистрировали в понедельник, 22 февраля.

Ранее для экстренного применения её также одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, ЕС и Индия. Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca.

Украина получила подтверждение о поставках в рамках механизма COVAX 2,2-3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, эта вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Кроме того, Украина заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, которые разработаны с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

 

Теги: #оценка #вакцина #симмонс
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