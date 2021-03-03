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10:28 03.03.2021

Саудовская Аравия намерена вакцинировать от COVID-19 весь персонал, обеспечивающий хадж

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Саудовская Аравия намерена вакцинировать от COVID-19 весь персонал, обеспечивающий хадж

Медицинские службы Саудовской Аравии планируют вакцинировать от коронавируса COVID-19 весь медицинский персонал и волонтеров, которые будут помогать в организации хаджа в 2021 году, сообщила в среду газета The National (Абу-Даби).

Представитель Минздрава королевства из Мекки сообщил изданию, что ведомство распространило внутренний меморандум. В то же время, отметил он, определенного решения относительно обязательности вакцинации для паломников пока что не принято.

The National напоминает, что ранее в региональных СМИ появлялась информация, будто саудовские власти потребуют от всех участников хаджа прививаться от COVID-19.

При этом пока не ясно, сколько паломников допустят на хадж в 2021 году. В 2020 год из-за пандемии в хадже приняли участие лишь около 1 тыс. человек, уже находившихся на территории королевства. Благодаря принятым мерам безопасности в ходе хаджа случаев инфицирования коронавирусом отмечено не было. Для сравнения: в 2019 году в Саудовскую Аравию на хадж прибыли 2,5 млн человек.

В октябре 2020 года власти разрешили подданным и постоянно проживающим в стране иностранцам совершать умру - малое паломничество в Мекку. С тех пор ее совершили 5 млн человек, и за счет строгости организации случаев COVID-19 в ходе мероприятий выявлено не было, указывает The National.

Тем временем, отмечает издание, Эр-Рияд планирует вакцинировать к концу 2021 года 70% населения королевства, составляющего примерно 34,2 млн человек. Пока что вакцину получили 885 тыс. человек. Бесплатная вакцинация осуществляется препаратами Pfizer-BioNTech и AstraZeneca.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Саудовской Аравии за время пандемии выявили более 355 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 6,5 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Теги: #вакцинация #саудовская_аравия
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