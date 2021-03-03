В Киеве Covid-19 за сутки заболели 655 человек, 25 умерли, выздоровели 789

655 новых заболевших коронавирусной болезнью Covid-19 зарегистрировано в Киеве за минувшие сутки, из числа ранее заболевших за это же время умерли 25 человек, 789 выздоровели, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 127, Дарницком - 106 и в Днепровском - 64", - написал Кличко в своем Telegram-канале в среду утром.

По его словам, заболели 353 женщины в возрасте от 18 до 92 лет, 252 мужчины в возрасте от 20 до 87 лет, 28 девочек в возрасте от одной недели до 17 лет и 22 мальчика в возрасте от трех месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 113 пациентов.

Как сообщается на сайте мониторинга распространения эпидемии коронавируса в Украине, в Киеве второй день подряд количество выздоровевших от Covid-19 превышает количество заболевших. До того девять дней подряд количество больных Covid-19 в украинской столице увеличивалось.