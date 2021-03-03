События

10:32 03.03.2021

В Киеве Covid-19 за сутки заболели 655 человек, 25 умерли, выздоровели 789

1 мин читать
В Киеве Covid-19 за сутки заболели 655 человек, 25 умерли, выздоровели 789

655 новых заболевших коронавирусной болезнью Covid-19 зарегистрировано в Киеве за минувшие сутки, из числа ранее заболевших за это же время умерли 25 человек, 789 выздоровели, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 127, Дарницком - 106 и в Днепровском - 64", - написал Кличко в своем Telegram-канале в среду утром.

По его словам, заболели 353 женщины в возрасте от 18 до 92 лет, 252 мужчины в возрасте от 20 до 87 лет, 28 девочек в возрасте от одной недели до 17 лет и 22 мальчика в возрасте от трех месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 113 пациентов.

Как сообщается на сайте мониторинга распространения эпидемии коронавируса в Украине, в Киеве второй день подряд количество выздоровевших от Covid-19 превышает количество заболевших. До того девять дней подряд количество больных Covid-19 в украинской столице увеличивалось.

Теги: #киев #covid_19
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:03 03.03.2021
Показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 превышены в 12 областях

Показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 превышены в 12 областях

15:21 02.03.2021
Количество установленных в Киеве СЭСд в 2020г возросло на 20%

Количество установленных в Киеве СЭСд в 2020г возросло на 20%

07:11 02.03.2021
На 19 платформах киевского метрополитена установили дефибрилляторы

На 19 платформах киевского метрополитена установили дефибрилляторы

06:53 02.03.2021
Правоохранители разоблачили и задержали чиновников за требование взятки от бизнесмена в размере $8 тыс. США

Правоохранители разоблачили и задержали чиновников за требование взятки от бизнесмена в размере $8 тыс. США

02:46 02.03.2021
Правоохранители разоблачили в Киеве мошенников, подделывавших справки об отсутствии коронавируса

Правоохранители разоблачили в Киеве мошенников, подделывавших справки об отсутствии коронавируса

18:44 01.03.2021
В Киеве задержали двух организаторов борделей, им грозит до 7 лет лишения свободы

В Киеве задержали двух организаторов борделей, им грозит до 7 лет лишения свободы

17:17 01.03.2021
В Финляндии ввели режим ЧС из-за коронавируса

В Финляндии ввели режим ЧС из-за коронавируса

17:09 01.03.2021
Сардиния стала первым регионом в Италии с низким уровнем COVID-опасности

Сардиния стала первым регионом в Италии с низким уровнем COVID-опасности

12:33 28.02.2021
В Киеве 208 человек заболели Covid-19 за сутки, 14 умерли, 63 выздоровели - мэр

В Киеве 208 человек заболели Covid-19 за сутки, 14 умерли, 63 выздоровели - мэр

06:00 28.02.2021
Два человека пострадало в результате пожара в сауне в Киеве

Два человека пострадало в результате пожара в сауне в Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 превышены в 12 областях

За сутки российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

В Украине за сутки 7 235 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 118 человек

Аваков: белорусский информатор дал небезынтересные показания по расследованию о заказчиках убийства Шеремета

Замглавы Офиса президента Смирнов причастен к публикации в СМИ разговора Суркова с Медведчуком, утверждают в "Европейской солидарности"

ПОСЛЕДНЕЕ

NASA и Boeing решили отложить до мая испытательный полет корабля Starliner к МКС

Минобразования до конца года запустит онлайн-систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов

В Украине будет тепло и без осадков, в пятницу - мокрый снег и дождь

ГБР вызвало четырех нардепов от "Голоса" на допрос по делу о "кнопкодавстве" при голосовании за назначение Шкарлета

"Укрпошта" 5 марта вводит в обращение первые в истории Украины марки в жанре ню

Зеленский проводит встречу с Шарлем Мишелем в Мариинском дворце

Ректор Черноморского университета им.Петра Могилы наладил коррупционный механизм премирования своих родственников

В "Слуге народа" допускают создание рабгруппы с Минреинтеграции для усовершенствования законопроекта об ответственности за коллаборационизм

И.о. директора ГБР: дело о срыве операции по "вагнеровцам" расследуется, Ермак допрашивается

"Слуга народа" поддержит принятие законопроекта об отмене сезонного перевода часов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА