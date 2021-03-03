События

10:11 03.03.2021

У здания центра по тестированию на COVID-19 в Нидерландах прогремел взрыв, никто не пострадал

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У здания центра по тестированию на COVID-19 в Нидерландах прогремел взрыв, никто не пострадал

Взрыв прогремел в среду утром возле центра по тестированию на COVID-19 в нидерландском городе Бовенкарспел (провинция Северная Голландия), сообщает общественное телерадиовещание Нидерландов.

По предварительной версии, сработало самодельное взрывное устройство, смонтированное в металлической трубе.

Никто не пострадал, но в здании центра выбиты окна.

Начато расследование. На месте происшествия работает группа взрывотехников, они обследуют окрестности, выясняя, не осталось ли поблизости других опасных устройств.

Теги: #нидерланды #взрыв
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