У здания центра по тестированию на COVID-19 в Нидерландах прогремел взрыв, никто не пострадал
Взрыв прогремел в среду утром возле центра по тестированию на COVID-19 в нидерландском городе Бовенкарспел (провинция Северная Голландия), сообщает общественное телерадиовещание Нидерландов.
По предварительной версии, сработало самодельное взрывное устройство, смонтированное в металлической трубе.
Никто не пострадал, но в здании центра выбиты окна.
Начато расследование. На месте происшествия работает группа взрывотехников, они обследуют окрестности, выясняя, не осталось ли поблизости других опасных устройств.