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10:04 03.03.2021

Рада в среду заслушает отчет и.о. директора ГБР

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Рада в среду заслушает отчет и.о. директора ГБР

Верховная Рада на заседании в среду, 3 марта, заслушает отчет о деятельности Государственного бюро расследований (ГБР), сообщается в повестке дня, обнародованной на сайте парламента.

Докладчиком выступит и.о. директора ГБР Алексей Сухачов, содокладчиком - глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (фракция "Слуга народа").

Кроме того, нардепы планируют рассмотреть во втором чтении законопроект №3048 "О внесении изменений в ст. 12 закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" относительно установления альтернативной подсудности дел, участники которых проживают на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя" и другие, а также ряд законопроектов в первом чтении – в том числе №4201 и №4201-1 "Об исчислении времени в Украине", отменяющие перевод на зимнее и летнее время, а также законопроекты касательно регулирования организации и проведения азартных игр и по выполнению решений Европейского суда по правам человека.

Также будет рассмотрен ряд постановлений о переименовании населенных пунктов.

Теги: #гбр #рада #сухачов
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