События

09:54 03.03.2021

Замминистра обороны и послы ряда государств ознакомились с ходом разминирования на Донбассе

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Замминистра обороны и послы ряда государств ознакомились с ходом разминирования на Донбассе

Заместитель министра обороны Украины Игорь Старобинский, главы дипломатических учреждений Норвегии, Швеции, Словакии, Хорватии, Албании и посол координатор ОБСЕ провели рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей для поддержки Украины в выполнении мероприятий гуманитарного разминирования и минной безопасности.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, во время визита послы ознакомились с работой одного из подразделений Государственной специальной службы транспорта Украины из состава ООС, осуществляющей разминирование инфраструктуры и местности на территории Донецкой и Луганской областей.

"Мины не спрашивают о национальности, возрасте или социальном статусе. Они несут смерть одинаково военным и гражданским, которые оказались в районе боевых действий. Седьмой год эта тема для Украины чрезвычайно актуальна, поскольку территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей - одни из самых загрязненных минами и боеприпасами в мире. Каждый уничтоженный взрывоопасный предмет - это чья-то спасенная жизнь", - отметил Старобинский.

Теги: #разминирование #послы #донбасс
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