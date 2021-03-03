Число заражений COVID-19 в мире превысило 114,7 млн, число жертв - 2,54 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро среды составило 114 млн 728 тыс. 980, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 549 тыс. 111, выздоровели более 89 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 28 млн 718 тыс. 25 инфицированных COVID-19, зафиксировано 516 тыс. 476 летальных исходов, излечились более 19 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 139 тыс. 516, число скончавшихся - 157 тыс. 346, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 10 млн 646 тыс. 926 заболевших, из них умер 257 тыс. 361 человек, вылечились более 9,5 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 328,5. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 593 человек, Индии - 113, Бразилии - 1 тыс. 206.