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08:35 03.03.2021

За сутки российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

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За сутки российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе один раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 2 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня… Потерь и раненых среди защитников нет", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в среду.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Водяного на Приазовье противник открывал прицельный огонь из автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

В штабе подчеркнули, что основной целью действий противника остается провоцирование Вооруженных сил Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня.

Также сообщается, что в районе населенных пунктов Каштановый и Петровское недалеко от Донецка потерпел препятствий мини БПЛА СММ ОБСЕ во время мониторинга ОРДЛО.

В свою очередь, вблизи поселка Желтое, недалеко от г.Счастье, был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения, который был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Кроме того, 1 марта представители вооруженных формирований РФ не пропустили патруль СММ ОБСЕ через блокпост вблизи населенного пункта Еленевка и задержали их на 5 часов.

В штабе отметили, что поогласно распоряжению командующего ООС продлено восстановление инфраструктуры Донбасса. В частности проведены ремонтные работы на трансформаторной подстанции вблизи Водяного. "Это позволило восстановить электроснабжение в регионе. Соблюдение гарантий безопасности обеспечен Украинской стороной СЦКК", – сказано в сообщении.

"По состоянию на 7:00 3 марта, обстрелов не зафиксировано", – констатировали в штабе.

Теги: #оос #сводка
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