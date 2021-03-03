События

08:25 03.03.2021

В Украине за сутки 7 235 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 118 человек

1 мин читать
В Украине за сутки 7 235 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 118 человек

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 7 235 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 5 118 человек, умерли 185 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"7 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 03 марта 2021 года. В частности, заболели 429 детей и 319 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 486 человек; ️летальных случаев - 185; выздоровело – 5 118 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в среду утром.

Днем ранее, 2 марта сообщалось о 5 336 новых случаев коронавирусной болезни, 1 марта зафиксировали за сутки 4 285 новых случаев инфицирования COVID-19, 28 февраля было зафиксировано 5 833 новых случая инфицирования COVID-19, 27 февраля сообщалось о 8 172 новых случаев COVID-19, 26 февраля было зафиксировано 8 003 новых случаев инфицирования, 25 февраля было 8 147 случаев инфицирования COVID-19, 24 февраля сообщалось о 5 850 новых инфицированных.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 364 705 человек, 26 397 человек - умерли, выздоровели – 1 182 036 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в Киеве (463).

 

Теги: #статистика #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:58 03.03.2021
В Эстонии ужесточают ограничения из-за COVID-19

В Эстонии ужесточают ограничения из-за COVID-19

08:44 03.03.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 114,7 млн, число жертв - 2,54 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 114,7 млн, число жертв - 2,54 млн

06:04 03.03.2021
США будут иметь достаточно вакцин против COVID-19 для всего взрослого населения к концу мая – Байден

США будут иметь достаточно вакцин против COVID-19 для всего взрослого населения к концу мая – Байден

20:21 02.03.2021
Степанов допускает задержку поставки китайской вакцины от COVID-19 компании Sinovac

Степанов допускает задержку поставки китайской вакцины от COVID-19 компании Sinovac

19:24 02.03.2021
Дефицит внешней торговли Украины в феврале сократился почти вдвое - таможня

Дефицит внешней торговли Украины в феврале сократился почти вдвое - таможня

18:51 02.03.2021
Главсанврач Украины Ляшко публично вакцинировался от COVID-19 вакциной CoviShield

Главсанврач Украины Ляшко публично вакцинировался от COVID-19 вакциной CoviShield

15:33 02.03.2021
Коронавирус отбил у путешественников страсть к приключениям - исследование

Коронавирус отбил у путешественников страсть к приключениям - исследование

13:14 02.03.2021
Ожидается, что саммит НАТО пройдет в первой половине текущего года, однако точная дата зависит от ситуации с COVID-19 – представитель НАТО

Ожидается, что саммит НАТО пройдет в первой половине текущего года, однако точная дата зависит от ситуации с COVID-19 – представитель НАТО

13:01 02.03.2021
Зеленский вакцинировался от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca

Зеленский вакцинировался от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca

10:59 02.03.2021
Ученые подтвердили высокую эффективность вакцины AstraZeneca для лиц старше 70 лет – Степанов

Ученые подтвердили высокую эффективность вакцины AstraZeneca для лиц старше 70 лет – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За сутки российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

Аваков: белорусский информатор дал небезынтересные показания по расследованию о заказчиках убийства Шеремета

Замглавы Офиса президента Смирнов причастен к публикации в СМИ разговора Суркова с Медведчуком, утверждают в "Европейской солидарности"

Аваков допускает провокации, дестабилизацию и обострение ситуации на Донбассе после введения санкций

В зоне ООС был зафиксирован пролет БПЛА российских наемников – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве Covid-19 за сутки заболели 655 человек, 25 умерли, выздоровели 789

Японский бизнесмен намерен пригласить восемь человек в полет вокруг Луны

У здания центра по тестированию на COVID-19 в Нидерландах прогремел взрыв, никто не пострадал

Рада в среду заслушает отчет и.о. директора ГБР

Замминистра обороны и послы ряда государств ознакомились с ходом разминирования на Донбассе

За сутки российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

Американские законодатели вновь заинтересовались финансовой деятельностью Трампа

Хакеры из Китая использовали уязвимости в Exchange Server для получения данных американских компаний и ведомств

В Житомире 9 учеников пострадали в результате вспышки кишечной инфекции

Полиция Капитолия усиливает меры безопасности из-за тревожных данных разведки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА