В Украине за сутки 7 235 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 118 человек

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 7 235 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 5 118 человек, умерли 185 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"7 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 03 марта 2021 года. В частности, заболели 429 детей и 319 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 486 человек; ️летальных случаев - 185; выздоровело – 5 118 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в среду утром.

Днем ранее, 2 марта сообщалось о 5 336 новых случаев коронавирусной болезни, 1 марта зафиксировали за сутки 4 285 новых случаев инфицирования COVID-19, 28 февраля было зафиксировано 5 833 новых случая инфицирования COVID-19, 27 февраля сообщалось о 8 172 новых случаев COVID-19, 26 февраля было зафиксировано 8 003 новых случаев инфицирования, 25 февраля было 8 147 случаев инфицирования COVID-19, 24 февраля сообщалось о 5 850 новых инфицированных.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 364 705 человек, 26 397 человек - умерли, выздоровели – 1 182 036 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в Киеве (463).