Американские законодатели вновь заинтересовались финансовой деятельностью Трампа

Комитет Палаты представителей США переиздал повестку в суд, требуя предоставить налоговые и финансовые документы Дональда Трампа во избежание "конфликта интересов" будущих президентов, сообщают американские СМИ со ссылками на выпущенный во вторник меморандум комитета.

Аналогичная повестка была выдана в 2019 году, но срок ее действия истек в январе.

Председатель комитета Кэролин Мэлоуни объяснила коллегам решение о переоформлении повестки тем, что из-за длительных судебных разбирательств комитету было "отказано в ключевой информации, необходимой для принятия законодательных мер". Она сказала, что потребность в этом материале "остается такой же насущной сейчас, как и тогда" в 2019 году.

Трамп, в отличие от других президентов, отказался обнародовать свои налоговые декларации и другие документы, которые могли бы предоставить подробную информацию о его состоянии и деятельности семейной компании Trump Organization.

Ранее бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн сообщил в Конгрессе, что Трамп манипулировал финансовой отчетностью в период с 2011 по 2013 год для того, чтобы снизить свои налоги на недвижимость.