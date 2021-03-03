В Житомире 9 учеников пострадали в результате вспышки кишечной инфекции

В Житомире в результате вспышки острой кишечной инфекции пострадало 9 учеников, сообщили в ГСЧС.

"2 марта в Житомире в общеобразовательной школе № 20 зарегистрирована острая кишечная инфекция у 9 учеников (2012 - 2013 г.р.), из которых 7 учеников находятся на стационарном лечении и 2 ученика находятся на амбулаторном лечении", – сообщается на сайте ведомства в среду утром.

По информации спасателей, состояние здоровья больных удовлетворительное.

"С 3 марта в школе приостановлен учебный процесс. Всего в ООШ учится 885 учеников", – уточнили в ведомстве.

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.