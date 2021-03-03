США продолжают поиск целей для санкций за "Северный поток 2", могут объявить о новых мерах в мае - госдеп

Администрация США продолжает отслеживать, против кого следует ввести санкции за участие в проекте "Северный поток 2", заявил во вторник представитель госдепа Нед Прайс.

"Мы продолжаем оценку организаций, имеющих отношение к "Северному потоку 2", - сказал он на брифинге, говоря о возможных дополнительных санкциях.

Прайс пояснил, что американская администрация каждые 90 дней должна предоставлять конгрессу данные о своей работе в данном направлении. "Следующий доклад, как я понимаю, будет в мае. И если у нас будет информация о возможных санкциях, то мы сообщим об этом", - заявил он.