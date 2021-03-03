События

06:29 03.03.2021

США продолжают поиск целей для санкций за "Северный поток 2", могут объявить о новых мерах в мае - госдеп

1 мин читать
США продолжают поиск целей для санкций за "Северный поток 2", могут объявить о новых мерах в мае - госдеп

Администрация США продолжает отслеживать, против кого следует ввести санкции за участие в проекте "Северный поток 2", заявил во вторник представитель госдепа Нед Прайс.

"Мы продолжаем оценку организаций, имеющих отношение к "Северному потоку 2", - сказал он на брифинге, говоря о возможных дополнительных санкциях.

Прайс пояснил, что американская администрация каждые 90 дней должна предоставлять конгрессу данные о своей работе в данном направлении. "Следующий доклад, как я понимаю, будет в мае. И если у нас будет информация о возможных санкциях, то мы сообщим об этом", - заявил он.

Теги: #сша #россия #газопровод #санкции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:06 03.03.2021
Американские законодатели вновь заинтересовались финансовой деятельностью Трампа

Американские законодатели вновь заинтересовались финансовой деятельностью Трампа

07:44 03.03.2021
Хакеры из Китая использовали уязвимости в Exchange Server для получения данных американских компаний и ведомств

Хакеры из Китая использовали уязвимости в Exchange Server для получения данных американских компаний и ведомств

07:07 03.03.2021
Полиция Капитолия усиливает меры безопасности из-за тревожных данных разведки

Полиция Капитолия усиливает меры безопасности из-за тревожных данных разведки

06:04 03.03.2021
США будут иметь достаточно вакцин против COVID-19 для всего взрослого населения к концу мая – Байден

США будут иметь достаточно вакцин против COVID-19 для всего взрослого населения к концу мая – Байден

02:05 03.03.2021
Спецпредставитель президента США по климату призвал энергетические компании развивать новые технологии

Спецпредставитель президента США по климату призвал энергетические компании развивать новые технологии

00:46 03.03.2021
В госдепе считают санкции "внушительным наказанием" для РФ, так как ЕС и США сделали это вместе

В госдепе считают санкции "внушительным наказанием" для РФ, так как ЕС и США сделали это вместе

19:53 02.03.2021
Минфин США объявил о санкциях в отношении Кириенко, Бортникова и еще пяти россиян

Минфин США объявил о санкциях в отношении Кириенко, Бортникова и еще пяти россиян

19:50 02.03.2021
Аваков о предстоящих решениях СНБО: не надо думать, что будет репрессия инакомыслящих и повальная реприватизация

Аваков о предстоящих решениях СНБО: не надо думать, что будет репрессия инакомыслящих и повальная реприватизация

19:41 02.03.2021
Аваков не исключает объединения всех материалов, на основе которых были введены санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в одно производство

Аваков не исключает объединения всех материалов, на основе которых были введены санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в одно производство

19:19 02.03.2021
Глава ФБР назвал беспорядки в США 6 января внутренним терроризмом

Глава ФБР назвал беспорядки в США 6 января внутренним терроризмом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 7 235 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 118 человек

Аваков: белорусский информатор дал небезынтересные показания по расследованию о заказчиках убийства Шеремета

Замглавы Офиса президента Смирнов причастен к публикации в СМИ разговора Суркова с Медведчуком, утверждают в "Европейской солидарности"

Аваков допускает провокации, дестабилизацию и обострение ситуации на Донбассе после введения санкций

В зоне ООС был зафиксирован пролет БПЛА российских наемников – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине за сутки 7 235 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 118 человек

В Житомире 9 учеников пострадали в результате вспышки кишечной инфекции

СБУ передало в суд дело хищения бюджетных средств на капремонте "Аэропорта-Полтава"

Профсоюз "ArcelorMittal Кривой Рог" вновь требует повышения зарплаты и обратился к владельцу компании, угрожая акциями протеста

Страны ЕС приветствовали предложенный Брюсселем проект новой торговой политики союза

Посол Корнийчук обсудил перспективы сотрудничества Украины с израильским производителем ирригационных систем

Степанов: мы будем вакцинировать медиков не зависимо от формы собственности больниц, в которых они работают

Аваков: белорусский информатор дал небезынтересные показания по расследованию о заказчиках убийства Шеремета

Новая партия вакцин БЦЖ будет поставлена в Украину в течение 7-10 дней

Степанов допускает задержку поставки китайской вакцины от COVID-19 компании Sinovac

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА