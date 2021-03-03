Спецпредставитель президента США по климату призвал энергетические компании развивать новые технологии

Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри призвал энергетические компании уделить больше внимания развитию альтернативной и низкоуглеродной технологий, сообщает издание The Hill.

"Я думаю, что топливная промышленность, очевидно, могла бы сделать гораздо больше", - заявил он.

Керри добавил, что изменения в энергетической инфраструктуре США необходимы, и возложил ответственность за неудачи местной энергетической сети во время холодов в Техасе на устаревшее оборудование.

"Нам нужна умная сеть. Это сбережет нам огромное количество денег и уменьшит выбросы", - сказал Керри.

США объявят о своих новых целях по сокращению выбросов 22 апреля, отметил он.